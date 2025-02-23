أسرة مسلسل "صفحة بيضا" تحتفل بعيد ميلاد حنان مطاوع.. وريهام عبدالغفور تهنئها

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة حنان مطاوع الشكر لأسرة مسلسل "صفحة بيضا" على احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت حنان مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع" انستجرام"، وكتبت: "شكرًا لكل أسرة مسلسل صفحة بيضا واحتفالهم بعيد ميلادي، ومتشكره جدا لكل حد بعتلي بسطوني جدا جدا يا حبايبي، ربنا يسعدكوا ويجعل أيامنا كلها أعياد".

ووجهت الفنانة ريهام عبدالغفور التهنئة لــ حنان مطاوع، وكتبت: "أحلى واحدة"، وكتبت رانيا محمود ياسين، "عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

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مسلسل "صفحة بيضا" يعرض على منصة Watch it، والذي يضم، حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج تامر مرتضى.

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