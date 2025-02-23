يا رمضان يا.. برنامج عن ذكريات المشاهير في الشهر الكريم على الراديو 9090

كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الراديو "9090"، لاستقبال شهر رمضان 2025 بخريطة برامجية متنوعة، تهدف إلى إثراء تجربة المستمعين خلال الشهر الفضيل، ومن بين هذه البرامج، يأتي برنامج "يا رمضان يا" مع الإعلامية داليا الخطيب، ليأخذنا في رحلة إلى الماضي الجميل، ويستعرض طقوس وعادات المشاهير في رمضان.

تدور فكرة البرنامج حول استعراض طقوس وعادات شهر رمضان الكريم الخاصة بشخصيات من الزمن الجميل، سواء كانوا من نجوم الفن أو الأدب أو السياسة، ويهدف البرنامج إلى إحياء ذكريات رمضان في الماضي، وتقديم صورة عن كيفية استقبال هذه الشخصيات للشهر الفضيل، وما هي استعداداتهم اليومية وطقوسهم في الفطار والسحور.

يستضيف البرنامج شخصيات قريبة من هؤلاء المشاهير، أو يعتمد على أرشيفات نادرة لتسليط الضوء على جوانب من حياتهم في رمضان، ويسعى البرنامج إلى تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتثقيف، ويعيد للمستمعين عبق الماضي الجميل.

البرنامج من تقديم داليا الخطيب، ويُذاع يوميًا على الراديو 9090 في تمام الساعة 2:20 عصرا، ويعاد في الساعة 7:30 مساء.

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