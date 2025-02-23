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رمضان 2025.. تعرف على تفاصيل شخصية معتز هشام في "ولاد الشمس"

02:32 م الأحد 23 فبراير 2025
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    معتز هشام
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كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان معتز هشام في بطولة مسلسل "ولاد الشمس" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

ويقدم معتز شخصية الشاب اليتيم المثقف في العمل الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

"ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك، محمود حميدة، طه دسوقي، فرح يوسف، معتز هشام، مريم الجندي، دنيا ماهر وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود عزت، إخراج شادي عبدالسلام.

معتز شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها: مسلسل ممالك النار، مسلسل الحشاشين، مسلسل كوبرا، مسلسل ورق التوت، فيلم سكر المأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل.

ولاد الشمس مسلسلات رمضان 2025 معتز هشام اليتيم المثقف الأيتام
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