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من داخل الكواليس.. رانيا يوسف تروج لـ مسلسل "أهل الخطايا" (صور وفيديو)

12:22 ص الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف من كواليس مسلسل أهل الخطايا
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف من كواليس مسلسل أهل الخطايا
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف من كواليس مسلسل أهل الخطايا
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف من كواليس مسلسل أهل الخطايا
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كتب - معتز عباس:

تواصل قناة "النهار" الترويج لمسلسل "أهل الخطايا"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "النهار" فيديو دعائي للنجمة رانيا يوسف من كواليس "أهل الخطايا"، عبر موقع "انستجرام"، وقالت: "استنوني في مسلسل أهل الخطايا على قناة النهار في رمضان".

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A post shared by Al Nahar (@alnahareg)

مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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أهل الخطايا رانيا يوسف مسلسلات رمضان 2025
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