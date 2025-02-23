من داخل الكواليس.. رانيا يوسف تروج لـ مسلسل "أهل الخطايا" (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

تواصل قناة "النهار" الترويج لمسلسل "أهل الخطايا"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "النهار" فيديو دعائي للنجمة رانيا يوسف من كواليس "أهل الخطايا"، عبر موقع "انستجرام"، وقالت: "استنوني في مسلسل أهل الخطايا على قناة النهار في رمضان".

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مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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