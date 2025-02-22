رمضان 2025.. كريم فهمي يشارك جمهوره صورًا من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"

"فنانة من طراز نادر".. روجينا توجه رسالة لـ إلهام شاهين من كواليس مسلسل

كتبت - نوران أسامة:

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه عبر السوشيال ميديا، مجموعة صور من كواليس مسلسل" وتقابل حبيب".

ونشر الصور عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" وكتب: "فارس أبو العزم، وتقابل حبيب".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي : "ليل وفارس كوبل الموسم"، "فارس اللي هيكسر الدنيا"، "أجمل كوبل يا ريت دائماً إنت وياسمين منتظرين"، أحلى فارس منتظرين المسلسل، متشوقة أشوف الديو ده"، "فارس أبو العزم اللي راح يكسر الدنيا بالتوفيق".

ويشارك الفنان كريم فهمي في دراما رمضان 2025 في مسلسل" وتقابل حبيب"، بجانب نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله ، بسنت شوقي ، محمود عمرو ياسين ، إنتاج تامر مرسي، تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري .