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"فنانة من طراز نادر".. روجينا توجه رسالة لـ إلهام شاهين من كواليس مسلسل "حسبة عمري"

10:22 م السبت 22 فبراير 2025
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  • عرض 3 صورة
    روجينا والهام شاهين
  • عرض 3 صورة
    روجينا والهام شاهين
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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة روجينا رسالة إلى الفنانة إلهام شاهين، ضمن كواليس تصوير مسلسل "حسبة عمري"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت روجينا صورًا مع إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: فى حب الهام شاهين، او اعتماد أقوى شخصية في رمضان 2025".

وأضافت: "إلهام فنانة من طراز نادر رحلة كفاح ونجاح فى محراب الفن، أكاديمية مثقفة جريئة عنيدة قوية، كانت ومازالت وستظل حلماً فنياً لكل الأجيال التى التحقت بعدها بمعهد فنون مسرحية، اما الانسان فهى رمز للعطاء والجدعنة والكرم والحب".

وأتمت: "بالنيابة عن أسرة مسلسل حسبة عمري، بنحبك بنشكرك بنحترم موهبتك النادرة بحبك يا ألي".

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا وعمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت ويتكون من 15 حلقة.

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روجينا إلهام شاهين حسبة عمري مسلسلات رمضان 2025
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