رمضان 2025.. طرح البوسترات الرسمية لـ أبطال "أهل الخطايا"

كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "أهل الخطايا"، عن البوسترات الفردية لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

وظهرت البوسترات ملطخة بالدماء وعليها العديد من العلامات والرموز الغريبة التي تضفي الغموض والإثارة والتشويق، مما يخلق العديد من التساؤلات حول الشخصيات بالمسلسل، وما المصير الذي ينتظرها، ولماذا ظهرت بهذا الشكل؟

مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أحمد الفيشاوي ينشر صورًا مع بشرى ويوجه لها رسالة.. ماذا قال؟

عمر العبداللات يحيي حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي بحضور نجوم كرة القدم



