رمضان 2025.. أكرم حسني ينشر كواليس تسجيله أغنية "زامباهولا" لمسلسل "الكابتن"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أكرم حسني متابعيه، كواليس تسجيل بوستر أغنية "زامباهولا"، ضمن أحداث مسلسل "الكابتن"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر أكرم بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "“زامباهولا‎‏‎ ٢٤ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة، ‎‏‎على قناة اليوتيوب و منصات المزيكا".

كما نشر أكرم فيديو من كواليس تسجيل الاغنية مع المغني أحمد بهاء، عبر حسابه بموقع "انستجرام".

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وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، حول تعرض طائرة الكابتن حسام عز الدين لحادث سقوط مروع، يسفر عن وفاة جميع من كان في الطائرة، لكنه ينجو بحياته ويدخل في غيبوبة، وبعد شفائه تظهر له أرواح ركاب الطائرة، ليدخل في صراع كوميدي معهم طوال أحداث المسلسل.

ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

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