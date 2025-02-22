أحمد العوضي يكشف تفاصيل تعاونه مع أحمد عبدالعزيز وكارولين عزمي في "فهد البطل"

كتب - معتز عباس:

كشف النجم أحمد العوضي بطل مسلسل "فهد البطل"، المُقرر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، عن تفاصيل العمل مع الفنان أحمد عبدالعزيز، والفنانة كارولين عزمي، والفنانة ميرنا نور الدين.

وقال العوضي في تصريحات ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه يفضل العمل مع ممثلين تجمعه بهم صداقة قوية، مثل ميرنا نور الدين وكارولين عزمي وعصام السقا، معربًا عن سعادته بالعمل مع النجم أحمد عبدالعزيز في التعاون الأول بينهما قائلا: "طول عمري من معجبينه وبتعلم منه".

وعن تكرار العمل مع كارولين عزمي في عمل فني جديد، أوضح: "بحب الشغل مع كارولين عملنا السنة اللي فاتت دويتو في مسلسل حق عرب ونجح مع الناس"، متابعًا: "عصام السقا بحب أشتغل معاه هو أخويا وصحبي على مستوى الشخصي".

يشارك أحمد العوضي في رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل"، يشارك في بطولته ميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وصفوة، وغادة طلعت، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

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