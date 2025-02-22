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رمضان 2025.. عبير صبري تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "الحلانجي"

07:27 م السبت 22 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عبير صبري ومحمد رجب
  • عرض 3 صورة
    عبير صبري
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورًا جديدة من كواليس مسلسل "الحلانجي"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت عبير صورًا تجمعها بالفنان محمد رجب، والفنان أحمد وفيق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كواليس الحلانجي، قريبا".

مسلسل "الحلانجي" تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، محمد لطفي.

عبير صبري شاركت في 2024 بمسلسل "حدوتة منسية" تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي، بطولة سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، محمود حجازي.

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