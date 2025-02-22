رمضان 2025.. عبير صبري تنشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "الحلانجي"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورًا جديدة من كواليس مسلسل "الحلانجي"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت عبير صورًا تجمعها بالفنان محمد رجب، والفنان أحمد وفيق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "كواليس الحلانجي، قريبا".

View this post on Instagram A post shared by Abeer Sabry (@abeersabryofficial)

مسلسل "الحلانجي" تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، محمود قابيل، أحمد وفيق، محمد لطفي.

عبير صبري شاركت في 2024 بمسلسل "حدوتة منسية" تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي، بطولة سوسن بدر، محمود حجازي، أحمد فهيم، محمد علي رزق، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، ريم سامي، محمود حجازي.

اقرأ أيضا..

منى زكي توجه رسالة لـ أبطال مسلسل "إخواتي".. وكندة علوش ترد

وفاة شقيق الناقد الفني طارق الشناوي.. تعرف على موعد ومكان العزاء