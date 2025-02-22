أحمد العوضي: "فهد البطل" تحدي جديد بعد نجاح "حق عرب"

القاهرة- مصراوي:

قال الفنان أحمد العوضي إن مسلسل "فهد البطل" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، جاء بعد تفكير طويل مع السيناريست محمود حمدان، ولم يكن الهدف مجرد تكرار النجاح، بل تقديم عمل أقوى من مسلسل حق عرب، مؤكدا أنه بذل مجهودا كبيرا في التحضير، وأنه يتناقش في الفكرة منذ ثان أيام عيد الفطر الماضي.

وأضاف الفنان أحمد العوضي، في مداخلة مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا: "العمل مع الأصدقاء يمنحني راحة كبيرة"، مؤكدا أن علاقته القوية بالسيناريست محمود حمدان مؤلف العمل سهلت عليهما تجاوز العديد من التحديات أثناء العمل. متحدثا عن التدريبات المكثفة التي خضع لها فيما يتعلق بركوب الخيل، نظرا لأن المسلسل يتناول جانب من حياة الصعايدة.

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا يُعرض على قناة CBC، وتقدمه المذيعة والفنانة منى عبدالغني والمذيعة مها الصغير.

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، صفوة، غادة طلعت، تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.