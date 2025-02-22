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أحمد العوضي: "فهد البطل" تحدي جديد بعد نجاح "حق عرب"

05:55 م السبت 22 فبراير 2025
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  • عرض 12 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
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    احمد العوضي وعصام السقا في مسلسل فهد البطل
  • عرض 12 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 12 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 12 صورة
    احمد العوضي في مسلسل فهد البطل
  • عرض 12 صورة
    فهد البطل على قناة اون
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    احمد العوضي يدخل السجن في فهد البطل
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    احداث مسلسل فهد البطل
  • عرض 12 صورة
    احداث مسلسل فهد البطل
  • عرض 12 صورة
    احداث مسلسل فهد البطل
  • عرض 12 صورة
    أحمد العوضي في فهد البطل
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القاهرة- مصراوي:

قال الفنان أحمد العوضي إن مسلسل "فهد البطل" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، جاء بعد تفكير طويل مع السيناريست محمود حمدان، ولم يكن الهدف مجرد تكرار النجاح، بل تقديم عمل أقوى من مسلسل حق عرب، مؤكدا أنه بذل مجهودا كبيرا في التحضير، وأنه يتناقش في الفكرة منذ ثان أيام عيد الفطر الماضي.

وأضاف الفنان أحمد العوضي، في مداخلة مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا: "العمل مع الأصدقاء يمنحني راحة كبيرة"، مؤكدا أن علاقته القوية بالسيناريست محمود حمدان مؤلف العمل سهلت عليهما تجاوز العديد من التحديات أثناء العمل. متحدثا عن التدريبات المكثفة التي خضع لها فيما يتعلق بركوب الخيل، نظرا لأن المسلسل يتناول جانب من حياة الصعايدة.

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا يُعرض على قناة CBC، وتقدمه المذيعة والفنانة منى عبدالغني والمذيعة مها الصغير.

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، صفوة، غادة طلعت، تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.

فهد البطل أحمد العوضي ميرنا نور الدين مسلسلات رمضان 2025
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