رمضان 2025.. محمد نشأت ومي سليم في مسلسل كوميدي على الراديو 9090

كتبت- منى الموجي:

تستعد محطة الراديو 9090 لتقديم مسلسل إذاعي جديد خلال شهر رمضان المقبل، بعنوان "هايدي ونوفل"، ضمن الخريطة البرامجية في الشهر الكريم.

المسلسل بطولة محمد نشأت، مي سليم، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، تأليف هشام يحيى.

تدور أحداث مسلسل "هايدي ونوفل" حول رجلي الأعمال عبدالعزيز نوفل الحدادي وحسنين الخشابي، وهما من كبار موردي الحديد والخشب لشركات المقاولات، ويسعى الاثنان لحماية ثروتهما وضمان استمرار شراكتهما التجارية عن طريق زواج ابن عبدالعزيز نوفل الحدادي (نوفل) بابنة شريكه (هايدي)، إلا أن هايدي ونوفل لا يوافقان على هذه الخطوة ويقرران كل يوم عمل حيلة جديدة لإحباط هذه الزيجة.

يذاع مسلسل "هايدي ونوفل" يومياً خلال شهر رمضان على الراديو 9090 في تمام الساعة 3:30 عصراً، مع إعادة لبث الحلقة نفسها في الساعة 12:35 ظهر اليوم التالي.