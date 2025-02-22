بالفيديو| تعرف على مفاجأة محمد صلاح لفريق مسلسل "كامل العدد ++"

كتبت- منى الموجي:

فاجأ محمد صلاح لاعب كرة القدم في نادي ليفربول الإنجليزي، فريق الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتحدث إليهم من خلال مكالمة مصورة، وسط سعادة الحضور.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي على موقع انستجرام الفيديو، مصحوبا بالتعليق التالي: "مفاجأة من محمد صلاح لكاست وصناع مسلسل كامل العدد 3".

"كامل العدد ++" تم عرض موسمه الأول والثاني في رمضان 2023 و2024، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وحققا نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة الموسم الثالث: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد، سمر علام، إخراج خالد الحلفاوي.