انتهاء تصوير مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع وسامي الشيخ

كتبت- منى الموجي:

انتهى صناع مسلسل صفحة بيضا من تصوير كافة مشاهد العمل اليوم السبت 22 فبراير، بالتزامن مع عرض حلقاته للجمهور، وتحقيقها نجاحا كبيرا.

كان مشهد مواجهة إياد الذي لعب دوره الفنان سامي الشيخ مع والدته في الحلقة الـ 25 حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله بصورة واسعة.

يلعب سامي الشيخ في العمل دور المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة كشف غموضها في إطار مشوق ومليء بالإثارة.

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف، وحسن العدل. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

سامي الشيخ شارك في موسم رمضان 2024 بدور برزك إميد في مسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبدالوهاب، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.