رمضان 2025.. تعرف على أفراد عصابة شيخ النشالين "النُص"

كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لقناة ON E على موقع فيسبوك، البرومو الرسمي لمسلسل "النُص" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

وكشف البرومو عن أفراد عصابة شيخ النشالين "النُص"، إذ ظهر تكوين "عبدالعزيز النُص" أحمد أمين لعصابته الخاصة، وتتكون من 4 أفراد، هم: "درويش" حمزة العيلي و"رسمية" أسماء أبو اليزيد و"زقزوق" عبدالرحمن محمد و"إسماعيل" ميشيل ميلاد.

تخصصت العصابة في السرقة، وتدخل بشكل ما في مواجهات مع قوات الإنجليز خلال فترة الاحتلال، ما يدفعهم للبحث عن تلك العصابة.

من المقرر عرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، حصريًا على قناة ON.

يجسد أحمد أمين شخصية عبدالعزيز النُّص، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

يستند العمل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، إذ يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري، إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي، إخراج حسام علي.