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مسلسل حكيم باشا.. تعرف على الأبطال والقصة وقنوات العرض في رمضان

10:00 ص السبت 22 فبراير 2025

مسلسل حكيم باشا

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يخوض النجم مصطفي شعبان موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل حكيم باشا، المقرر عرضه على قناتى الحياة و CBC، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي عن حكيم الذي يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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