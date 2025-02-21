"واحد مات والتانية في كومة".. ريهام حجاج تتصدر الترند لهذا السبب

كتبت-نوران أسامة:

تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشرات البحث جوجل بعد طرح برومو مسلسلها "أثينا" الذي يشارك في السباق الدرامي الرمضاني 2025.

وتقدم ريهام حجاج في الأحداث دور صحفية استقصائية تحاول أخذ حق شقيقتها بعد محاولتها الانتحار، وتكشف من خلاله عالم الدارك ويب الخفي.

وتتحدث ريهام خلال البرومو عن شخص غامض يجمع معلومات شخصية عن الآخرين ويبدأ في تهديدهم، قائلة:"يجيب عنك حاجة شخصية يهددك بيها وبعد ما يبعتهالك يقولك ممكن نبقى صحاب، ثم تحاول شقيقتها الانتحار.

وتبدأ رحلة ريهام حجاج بعد تعرض شقيقتها للموت منتحرة، في البحث عن المجهول الغامض وتكشف:" اتعرفت على شلة أثينا، واحد مات والتانية في كومة، والتالت مش عارفين نوصلوا".

المسلسل بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر،أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، شريف حافظ، تامر هاشم، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.