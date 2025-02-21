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"واحد مات والتانية في كومة".. ريهام حجاج تتصدر الترند لهذا السبب

08:06 م الجمعة 21 فبراير 2025
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  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج (1)
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    ريهام حجاج (3)
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج (2)
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج في احداث مسلسل أثينا
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج - أثينا (2)
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج في احداث مسلسل أثينا
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج (2)
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج (3)
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج (1)
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي مع ريهام حجاج وسميرة سعيد
  • عرض 25 صورة
    فيفي عبده مع ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة بأحد المناسبات
  • عرض 25 صورة
    فيفي عبده مع ريهام حجاج وهند صبري
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج مع محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    النجمة ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    رجل الأعمال محمد حلاوة والفنانة ريهام حجاج
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    سيلفي ريهام حجاج ومحمد حلاوة
  • عرض 25 صورة
    صورة سيلفي بين ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
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كتبت-نوران أسامة:

تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشرات البحث جوجل بعد طرح برومو مسلسلها "أثينا" الذي يشارك في السباق الدرامي الرمضاني 2025.

وتقدم ريهام حجاج في الأحداث دور صحفية استقصائية تحاول أخذ حق شقيقتها بعد محاولتها الانتحار، وتكشف من خلاله عالم الدارك ويب الخفي.

وتتحدث ريهام خلال البرومو عن شخص غامض يجمع معلومات شخصية عن الآخرين ويبدأ في تهديدهم، قائلة:"يجيب عنك حاجة شخصية يهددك بيها وبعد ما يبعتهالك يقولك ممكن نبقى صحاب، ثم تحاول شقيقتها الانتحار.

وتبدأ رحلة ريهام حجاج بعد تعرض شقيقتها للموت منتحرة، في البحث عن المجهول الغامض وتكشف:" اتعرفت على شلة أثينا، واحد مات والتانية في كومة، والتالت مش عارفين نوصلوا".

المسلسل بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر،أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، شريف حافظ، تامر هاشم، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

ريهام حجاج أثينا مسلسلات رمضان 2025
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