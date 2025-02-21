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الست فوزية.. كوميديا رمضانية اجتماعية لـ إسعاد يونس على الراديو 9090

07:37 م الجمعة 21 فبراير 2025

كوميديا رمضانية اجتماعية لـ إسعاد يونس

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كتبت-نوران أسامة:

يستعد الراديو 9090 لتقديم مسلسل "الست فوزية" ضمن الخريطة البرامجية الخاصة بشهر رمضان 2025.

المسلسل من بطولة النجمة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس وبمشاركة الفنان محمد رضوان.

تدور أحداث "الست فوزية" حول شخصية منصور عطية، الذي يتوفى تاركا لأبنائه وأحفاده ثروة كبيرة جمعها على مدار حياته رغم بخله الشديد، بعد وفاته، تجتمع العائلة لتكتشف أن لديه وصية غريبة، حيث يشترط أن يعيش الأولاد والأحفاد مع والدتهم في منزل واحد لمدة عام كامل، ومن يخالف هذا الشرط يعتبر متنازلا عن نصيبه في الثروة.

وتضع الوصية الأسرة في موقف صعب، حيث يضطرون للعيش معا تحت سقف واحد، مما يؤدي إلى العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية بين الأم والأبناء.

يعرض مسلسل "الست فوزية" يوميا في رمضان على الراديو 9090 في الفترة من 2:30 عصرًا، مع إعادة عرض الحلقة في الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في الساعة 12 ظهرًا.

إسعاد يونس المسلسلات الإذاعية الست فوزية رمضان 2025
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