رمضان 2025.. انتهاء تصوير مسلسل "كامل العدد ++"

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة مريم الخشت، عن انتهاء تصوير مسلسل "كامل العدد ++" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت مريم، صورة من آخر يوم تصوير مع فريق العمل، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فركش كامل العدد ++.. شكرا على واحدة من أجمل تجاربي في الشغل، بحبكم جدا".

وتعرض قناة "أون" مسلسل "كامل العدد 3" بشكل حصري عبر شاشتها في رمضان 2025.

مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة ويخوض بطولته دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال، وإخراج خالد الحلفاوي.