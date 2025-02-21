رمضان 2025.. سوزان نجم الدين تشارك في مسلسل "المسار"

كتبت- منال الجيوشي:

تخوض الفنانة السورية سوزان نجم الدين السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "المسار" الذي يجمع نخبة من نجوم الوطن العربي.

وشاركت سوزان نجم الدين العام الماضي في مسلسل "الحشاشين"، الذي تناول واحدة من أكثر الجماعات غموضًا في التاريخ الإسلامي

يشارك في بطولة المسلسل: محمد المنصور، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سارة صلاح، سميا رضا، شذى سبت، ورامي شهاب، وهو من إخراج باسم شعبو.