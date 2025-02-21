رمضان 2025 .. جرائم القتل تطارد نجوم ونجمات المسلسلات

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت فيديوهات الدعاية لمسلسلات رمضان 2025، عن ظهور تباين الشخصيات التي يقدمها نجومها بين "متهم" و "برىء" و "ضحية" في جرائم قتل، وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسلات "العتاولة 2" و"فهد البطل" و"حكيم باشا".

وتشهد أحداث المسلسلات رغم تنوع تفاصيلها، تأثير مثير لجرائم القتل على أحداثها، وفي التقرير التالي، نرصد أبرز هذه الأعمال المقرر عرضها في رمضان.

"العتاولة 2"

عودة الصراع بين شخصية "عيسى الوزان" التي يقدمها النجم باسم سمرة، و"خضر" - النجم طارق لطفي، و"نصار" - النجم أحمد السقا، وكانت من أبرز ملامح دعاية العمل.

وظهر أحمد السقا، في البرومو، وهو يقول "بتغفلني، وعايز تموتني أنا وأخويا".

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد ، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

فهد البطل

وفي مسلسل "فهد البطل" المقرر عرضه في رمضان 2025، يتم القبض على بطل العمل النجم أحمد العوضي، والزج به في السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، غادة طلعت، وتأليف محمود حمدان، و إخراج محمد عبد السلام.

قهوة المحطة

واقعة إغتصاب، تحولت إلى جريمة قتل، هي محور أحداث مسلسل "قهوة المحطة" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري.

المسلسل من بطولة، أحمد غزي، وهالة صدقي، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وانتصار، وحسن أبو الروس، غادة طلعت، ورياض الخولي، وعلاء مرسي.

حياة أو موت

تؤدي الفنانة حنان مطاوع دور فتاة كفيفة تجد نفسها متورطة في جريمة قتل غير متوقعة.

المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته، رنا رئيس، وأحمد الرافعي، ومحمد علي رزق، وسلوى عثمان، ومصطفى حشيش، ومحمد المغربي، وأحمد عنان، ومحمد يونس.

إخواتي

يشهد المسلسل الذي يجمع نجمتيه نيللي كريم وروبي بعد غياب طويل، بجريمة قتل زوج إحدى البطلات.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، على صبحى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، على زين وأخرين.

حكيم باشا

تعرض بطل مسلسل"حكيم باشا" النجم مصطفى شعبان، لمحاولة قتله رميا بالرصاص، وتشهد أحداث العمل قتل عمه.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، دينا فؤاد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

برومو "العتاولة 2"

برومو حكيم باشا

برومو "فهد البطل"

برومو "قهوةالمحطة"

برومو"أخواتي"

حياة أو موت