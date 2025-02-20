رمضان 2025.. محمود حافظ في "مش شنطة رمضان": "خايف ألاقي تعبان"

كتبت- منى الموجي:

حل الفنان محمود حافظ ضيفا على برنامج "مش شنطة رمضان"، وظهر في كواليس مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في مارس المُقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة DMC اللقاء، وقال خلاله محمود "بحسبها شنطة رمضان"، وكشف عن تقديمه شخصية وكيل المحامي في المسلسل.

وتعليقا على سؤال ماذا لو اكتشف أنه نام 20 عاما من 2005 إلى 2025، ومن هو أول شخص سوف يحرص على التحدث إليه: "والدي أو والدتي لو كانوا لسه عايشين، وهنبقى شبه أهل الكهف شوية، المجتمع غير المجتمع وفيه متغيرات".

وردًا على سؤال ماذا سيفعل إذا امتلك نظارة يختفي من يرتديها، قال إنه سوف يستخدمها في الخير، وتابع مازحا وهو يضع يده في "الشنطة": "خايف ألاقي تعبان".

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد هنيدي، صبري فواز، سماء إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وخالد أنور.