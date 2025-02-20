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رمضان 2025.. روجينا: "حسبة عمري" مسلسل دمه خفيف ومفيش أحلى من الستات

10:36 م الخميس 20 فبراير 2025
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  • عرض 10 صورة
    روجينا
  • عرض 10 صورة
    مسلسل حسبة عمري في رمضان 2025
  • عرض 10 صورة
    مسلسل حسبة عمري
  • عرض 10 صورة
    البوستر الرسمي لمسلسل حسبة عمري
  • عرض 10 صورة
    بوستر مسلسل حسبة عمري
  • عرض 10 صورة
    روجينا وإسلام إبراهيم في كواليس مسلسل حسبة عمري
  • عرض 10 صورة
    روجينا وأشرف زكي وعمرو عبد الجليل من كواليس مسلسل حسبة عمري
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    كلاكيت مسلسل حسبة عمري
  • عرض 10 صورة
    كواليس تصوير مسلسل حسبة عمري
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كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة روجينا ضيفة على برنامج "مش شنطة رمضان" ونشرت الصفحة الرسمية لقناة ON E على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اللقاء، وتحدثت خلاله عن مسلسلها "حسبة عمري" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

قالت روجينا إنها تجسد شخصية "هند" في المسلسل وبها كل المتناقضات في الحياة وصوتها عالي و"مبتعرفش تسكت"، مضيفة: "المسلسل لايت ودمه خفيف ويجنن وهتحبوا المشكلة من لذاذة الشخصيات".

وكشفت روجينا أنها عكس شخصية هند إذ أنها هادئة في الحقيقة، وأكدت أن أكثر ما يُغضبها عدم الالتزام بالمواعيد "اكتر حاجة تضايقني لأن تفاصيلي مظبوطة وحادة في مواعيدي".

وتابعت حديثها عن "حسبة عمري": "كل مسلسل عملته كان بيناقش قانون وموضوع يخص المرأة، هنا فيه قضية مهمة جدا مش ليا، لأختي وبنتي وصاحبتي، وبقول للرجالة حطوا إخواتكم وبناتكم في هذا الموقف واحكموا، الستات ألذ كائنات في الكوكب كله، مفيش أحلى من الستات".

وتقوم فكرة برنامج "مش شنطة رمضان" على تقديم "شنطة" إلى الضيوف ويكون بها بعض الرموز التي يتم تقديمها في المسلسل، وبها دلالات من العمل مثل "قناع صارخ"، وكارت "حقوق المرأة".

كما كانت شنطة رمضان بها صورة لروجينا التقطتها قبل 20 عاما، وعلقت عليها بالقول: "هذه الصورة من أول جلسة تصوير خضعت لها، وعلاقتي بـ أشرف زكي لها أكثر من 20 سنة".

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا وعمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت ويتكون من 15 حلقة.

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حسبة عمري روجينا مسلسلات رمضان 2025 المرأة أشرف زكي مش شنطة رمضان حقوق المرأة
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