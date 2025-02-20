رمضان 2025.. آسر ياسين يبحث عن زوجة ومي عز الدين تعرض عليه الزواج بـ"قلبي ومفتاحه"

كتبت- منى الموجي:

طرحت قناة DMC عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، البرومو الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

وضم البرومو لقطات لمعظم أبطال العمل، وكشف عن حالات مختلفة من العلاقات بين الرجل والمرأة، وظهرت بطلة العمل النجمة مي عز الدين وهي تعرض الزواج على النجم آسر ياسين، والذي يبدو شخص انطوائي ليس له تجارب عاطفية سابقة، ويرغب في الزواج.

وجاء البرومو مصحوبا بالتعليق التالي "هي الناس بتتجوز ليه؟.. انتظروا مسلسل قلبي ومفتاحه على شاشة DMC في رمضان 2025".

"قلبي ومفتاحه" تأليف تامر محسن ومها الوزير، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب، إخراج تامر محسن.