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رمضان 2025.. أحمد غزي: استنوا مفاجأة كبيرة في "قهوة المحطة"

09:27 م الخميس 20 فبراير 2025
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  • عرض 6 صورة
    أحمد غزي
  • عرض 6 صورة
    أحمد غزي
  • عرض 6 صورة
    الفنان أحمد غزي في كواليس مسلسل قهوة المحطة
  • عرض 6 صورة
    أحمد غزي
  • عرض 6 صورة
    الممثل الشاب أحمد غزي
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كتبت- منى الموجي:

نشرت قناة ON E عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لقاء جديد من برنامج "مش شنطة رمضان" مع الفنان أحمد غزي في كواليس مسلسل "قهوة المحطة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

وقال غزي في اللقاء "استنوا مفاجأة كبيرة ويا رب شخصية مؤمن تعجبكم والمسلسل كله يعجبكم"، وعن الخيوط التي يصل بها أي شخص لقلبه، أوضح "إنه يكون إنسان نقي وصادق في تعامله معايا ويكون فيه احترام".

وكشف أحمد عن أكثر شيء يساهم في أن يصبح بمزاج أفضل، قائلا "اكتر حاجة بتعدل مزاجي القهوة وإني أسمع أغاني حلوة على الصبح".

"قهوة المحطة" تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد خالد صالح، أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، انتصار، غادة طلعت.

أحمد غزي قهوة المحطة مسلسلات رمضان 2025 مش شنطة رمضان
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