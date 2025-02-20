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رمضان 2025.. طرح "فيك سر" تتر مسلسل "في لحظة" بصوت أحمد فهمي

08:32 م الخميس 20 فبراير 2025
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    طرح بوستر مسلسل في لحظة (8)
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    طرح بوستر مسلسل في لحظة (2)
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    طرح بوستر مسلسل في لحظة (3)
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    طرح بوستر مسلسل في لحظة (1)
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كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة TOD تتر مسلسل "في لحظة" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 في شهر مارس المُقبل.

تحمل الأغنية عنوان "فيك سر" كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وماكس وماستر هشام البنا، غناء بطل العمل الفنان أحمد فهمي، ويقول مطلعها "فيك سر وحاجة غير كل اللي قبلك شفتهم، فيك مني حاجات كتير وفرقت عنهم كلهم".

وتم طرح الأغنية مصحوبة بلقطات من المسلسل، الذي يلعب بطولته أحمد فهمي مع الفنانة ميرنا نور الدين، وظهرا يرقصان في حفلة ويتابعهما باقي الموجودين في المكان بنظرات تختلف من شخص لآخر، قبل أن تنقلب الأجواء وتتساقط الأمطار وتتغير نظرة البطلة الرومانسية لخوف وذعر.

كانت TOD أطلقت الإعلان التشويقي الأول للمسلسل وضم فقط بطلي العمل الفنان أحمد فهمي والفنانة ميرنا نور الدين، كاشفا عن لمحة أولى من دراما مشوّقة مليئة بالحب والخيانة والتقلبات غير المتوقعة.

يعد في لحظة إنتاجًا أصليًا من TOD Studios، ويتناول قصة سيف وفريدة يعيشان في عالم هش تندر فيه الثقة، بينما يتواجد فيه الانتقام، ومع تصاعد المشاعر وتحوّل المصائر، يستكشف المسلسل كيف يمكن للحظة واحدة أن تغيّر مجرى حياة كاملة.

"في لحظة" من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويضم نخبة من النجوم: أحمد فهمي في دور سيف وميرنا نور الدين في دور فريدة، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

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A post shared by Ahmed Fahmi (@fahmi173)

في لحظة فيك سر أحمد فهمي مسلسلات رمضان 2025 ميرنا نور الدين
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