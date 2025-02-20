رمضان 2025.. مي عز الدين وآسر ياسين بإطلالة رومانسية على "بوستر" مسلسل "قلبي ومفتاحه"

أول تعليق من إلهام شاهين على مشاركتها بالمسلسل الإذاعي"الجيران لبعضيها"

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 عن ملصق دعائي جديد، يضم بطلي العمل النجمة مي عز الدين والنجم آسر ياسين.

ونشرت شركة "ميديا هب" البوستر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهر فيه البطلان بإطلالة رومانسية ممسكان بيد بعضهما البعض، ويسيران في أحد الشوارع.

وعلق المسؤول عن الصفحة، مستخدما بعض كلمات أغنية "قلبي ومفتاحه" للمطرب الكبير الراحل فريد الأطرش، وهي "من يوم ما إيديك لمست إيدي.. وكأنك قلت يا نار قيدي"، وتابع التعليق "انتظروا مسلسل قلبي ومفتاحه، قريبًا في رمضان ٢٠٢٥".

"قلبي ومفتاحه" تأليف تامر محسن ومها الوزير، إخراج تامر محسن، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.