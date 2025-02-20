أول تعليق من إلهام شاهين على مشاركتها بالمسلسل الإذاعي"الجيران لبعضيها" (صور)

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة إلهام شاهين، على مشاركتها في المسلسل الإذاعي "الجيران لبعضيها" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت إلهام، صور لها من الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة بأن ألتقي في رمضان بجمهور الإذاعة المصرية من خلال مسلسل لايت كوميدي إسمه (الجيران لبعضيها) .. على شبكة البرنامج العام وانضمامها مع كل محطات الإذاعة المصرية وقت الإفطار".

وأضافت: "وفي الصور يشاركني باقة رائعة من الفنانين والكاتبة والمخرج، ورئيس الإذاعة المصرية أ. محمد نوار.. تمنياتي بالتوفيق والنجاح للإذاعة المصرية، ولكل جمهور الإذاعة، رمضان كريم عليكم وعلى كل أهل مصر.. كل رمضان وأنتم طيبين".

يذكر أن، إلهام شاهين تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.