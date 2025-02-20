"هتعرفوا تحبوها ولا صعب".. فرح الزاهد تكشف عن شخصيتها في مسلسل "أهل الخطايا"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن تفاصيل دورها في مسلسل "أهل الخطايا"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت فرح البوستر المنفرد عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "العيون بتكذب أحياناً ومع هند خطر تصدقها متحمسة تقابلوا هند و تعرفوا حكايتها، يا ترى هتعرفوا تحبوها ولا صعب؟، مسلسل أهل الخطايا رمضان ٢٠٢٥، إخراج رؤوف عبد العزيز تأليف أحمد أنور و محمد عبد القوي".

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مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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