رمضان 2025.. طرح أغنية "غول الأصول" من مسلسل "فهد البطل"
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كتب - معتز عباس:
طرحت قناة "الحياة" كليب "غول الأصول" أغنية مسلسل "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.
ونشرت قناة "الحياة"، كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "اللي اتربى على الأصول مهيبش من أندال إسمي فهد البطل لو مسمعتش عني قريب هتسمع".
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يشارك أحمد العوضي في رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل"، يشارك في بطولته ميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وصفوة، وغادة طلعت، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام.
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