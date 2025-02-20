رمضان 2025.. نبيل عيسى يكشف شخصيته بمسلسل "إخواتي"

كتبت - نوران أسامة:

روج الفنان نبيل عيسى، لمسلسله الجديد "إخواتي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر نبيل عيسى، بوستر دعائي منفرد كشف من خلاله شخصيته بالعمل، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وعلق: "إدوارد سمعان.. إخواتي رمضان 2025 ".

مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

جدير بالذكر أن نبيل عيسى يشارك أيضا بمسلسل "أثينا" المقرر عرضه في رمضان 2025 وهو بطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي، سوسن بدر، محمود قابيل، عمر السعيد، وآخرين ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.