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رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "قهوة المحطة" (فيديو)

11:52 م الأحد 02 فبراير 2025
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  • عرض 12 صورة
    أحمد غازي
  • عرض 12 صورة
    انتصار
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    احمد خالد صالح
  • عرض 12 صورة
    حسن ابو الروس
  • عرض 12 صورة
    رياض الخولي
  • عرض 12 صورة
    بيومي فؤاد
  • عرض 12 صورة
    ضياء عبد الخالق
  • عرض 12 صورة
    غادة طلعت
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    أحمد خالد صالح
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    هالة صدقي
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    رياض الخولي
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "dmc" البرومو التشويقي لمسلسل "قهوة المحطة"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وظهر في البرومو أبطال العمل الدرامي، وهم، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد خالد صالح، غادة طلعت، حسن أبوالروس، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ونشرت قناة "dmc" البرومو، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "ليه الدنيا محوطاك من كل ناحية، انتظروا مسلسل قهوة المحطة على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

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مسلسلات رمضان 2025 قهوة المحطة بيومي فؤاد غادة طلعت
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