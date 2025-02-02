رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "قهوة المحطة" (فيديو)

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "dmc" البرومو التشويقي لمسلسل "قهوة المحطة"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وظهر في البرومو أبطال العمل الدرامي، وهم، بيومي فؤاد، انتصار، أحمد خالد صالح، غادة طلعت، حسن أبوالروس، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

ونشرت قناة "dmc" البرومو، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "ليه الدنيا محوطاك من كل ناحية، انتظروا مسلسل قهوة المحطة على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

اقرأ أيضا..

أحمد خالد صالح لمصراوي: محظوظ بالتعاون مع آسر ياسين وأقدم ضابط بـ "قهوة المحطة"



رمضان 2025.. طرح بوسترات منفردة لـ أبطال مسلسل "قهوة المحطة" (صور)



