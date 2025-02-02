كتب - معتز عباس:

بعد اعتراض نجله.. وضع صورة محمود البزاوي على بوستر "فهد البطل"

وجه أكرم نجل الفنان محمود البزاوي رسالة شكر للشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بعد وضع صورة والده، بجانب أبطال مسلسل "فهد البطل"، في أحد الإعلانات بجوار أحد الكباري الرئيسية.

ونشر أكرم، صورة الإعلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا للمتحدة على التعامل بشكل احترافي واحترام الجميع، وشكرا للأستاذ يحيى ممدوح المنتج الفني على سعة صدره وتقبله لوجهة نظري".

وأضاف: "آسف لو كان فيه اي سوء تفاهم بدر مني وشكرًا لكل واحد قال كلمة كويسه او اي حد اتريق على طريقتي، في الأول والآخر أنا بعمل ده بحب شديد لوالدي، وأي حد قريب مني وعارفني يعرف أن العيله عندي عموما هي أهم شئ في الحياة، ابتداء من جدي محمود السعدني وحتى ،صغر واحد في العيلة".

يذكر أن أكرم البزاوي، نجل الفنان محمود البزاوي، اعترض على عدم ظهور والده على بوستر مسلسل "فهد البطل"، الذي طرحته منصة "واتش ات"، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وجاء اعتراض أكرم على البوستر نظرًا لعدم وجود والده ضمن أبطال العمل، وهو ما اعتبره عدم تقدير لمشواره الفني الكبير.

تدور أحداث مسلسل "فهد البطل" حول شخصية فهد وهو "صنايعي رخام" من الصعيد، يتعرض لعدد من الأزمات مع عائلته فيقرر الاتجاه إلى القاهرة، ومن هنا تنطلق الأحداث التي تشهد الكثير من الصراع بين الأبطال، وخلال الأحداث يقدم العوضي شخصيتين هما الأب والأبن في الحلقات الأولى، ويقع في حب فتاة تدعى كناريا التي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين.

ويشارك ببطولة مسلسل "فهد البطل" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عصام السقا، حمزة العيلي، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمود البزاوي بمسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنانة صابرين، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن، الفنان محمود البزاوي يشارك بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا والمقرر عرضه أيضًا ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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