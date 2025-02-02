طرح البوستر الرسمي لمسلسل "80 باكو" تمهيدًا لعرضه في رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "Mbc مصر"، البوستر الرسمي لمسلسل 80 باكو، المقرر عرضه حصريا على شبكة قنوات MBC في رمضان 2025.

وتصدر البوستر أبطال مسلسل "80 باكو" وهم: الفنانة انتصار، الفنانة هدى المفتي، الفنانة رحمة أحمد، الفنانة دنيا سامي، الفنان محمد لطفي، الفنان الشاب خالد مختار، والفنانة إنعام سلوسة، وغيرهم.

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مسلسل "80 باكو" من بطولة هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

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