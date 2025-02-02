رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "شباب امرأة" بطولة غادة عبدالرازق (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الأول لمسلسل "شباب امرأة"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت الشركة البرومو، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "مسلسل شباب امرأة، برؤية جديدة وإنتاج ضخم، دراما استثنائية تأخذكم إلى عالم من الإثارة والتشويق.. انتظرونا في رمضان 2025".

وظهر في البرومو النجمة غادة عبدالرازق، وهي مرتدية العباءات الواسعة، وتشرب السجائر الالكترونية، ضمن أحداث المسلسل.

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تدور أحداث مسلسل "شباب امرأة" في إطار درامي حول شاب من الأرياف يلتحق بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امراة متسلطة تدعى شفاعات، تفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى ممارسة الرذيلة معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وصحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من كافة مظاهر الفساد التي يعيش فيها.

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

مسلسل "شباب امرأة"، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.

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