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رمضان 2025.. "شاهد" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "أشغال شقة جدًا"

07:50 م الأحد 02 فبراير 2025

بوستر مسلسل أشغال شقة جدا

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كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البوستر الرسمي لمسلسل "أشغال شقة جدًا"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد" بوستر المسلسل، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "ليفل أعلى من الأشغال الشاقة، مع حمدي وياسمين وعربي، انتظروا الموسم الثاني من مسلسل، أشغال شقة جداً، يعرض في رمضان، مجاناً وحصرياً على Shahid".

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A post shared by Shahid (@shahid.vod)

مسلسل أشغال شقة جدًا، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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أشغال شقة جدًا مسلسلات رمضان 2025 منصة شاهد
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