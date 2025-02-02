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رمضان 2025.. طرح بوسترات منفردة لـ أبطال مسلسل "قهوة المحطة" (صور)

06:39 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انتصار
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    رياض الخولي
  • عرض 7 صورة
    بيومي فؤاد
  • عرض 7 صورة
    هالة صدقي
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    أحمد غازي_1
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    ضياء عبد الخالق
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "DMC" البوسترات المنفردة لـ أبطال مسلسل "قهوة المحطة"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت قناة "DMC"، بوسترات نجوم المسلسل، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "انتظروا مسلسل قهوة المحطة على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

يشارك في بطولة مسلسل "قهوة المحطة"، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أحمد غزي، حسن أبوالروس، رياض الخولي، علاء مرسي، ضياء عبد الخالق، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري»، ومن المقرر عرضه على قنوات المتحدة في رمضان.

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قهوة المحطة مسلسل قهوة المحطة مسلسلات رمضان 2025
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