رمضان 2025.. طرح بوسترات منفردة لـ أبطال مسلسل "قهوة المحطة" (صور)

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "DMC" البوسترات المنفردة لـ أبطال مسلسل "قهوة المحطة"، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت قناة "DMC"، بوسترات نجوم المسلسل، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "انتظروا مسلسل قهوة المحطة على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

يشارك في بطولة مسلسل "قهوة المحطة"، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، هالة صدقي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أحمد غزي، حسن أبوالروس، رياض الخولي، علاء مرسي، ضياء عبد الخالق، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إسلام خيري»، ومن المقرر عرضه على قنوات المتحدة في رمضان.

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