رمضان 2025.. "dmc" تطرح إعلانات دعائية لشخصيات مسلسل "لام شمسية"

طرح برومو تشويقي لمسلسل "النص" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت شبكة قنوات "dmc" عن عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بشخصيات مسلسل "لام شمسية" بطولة النجمة أمينة خليل، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "dmc" الإعلان عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، عدد من مقاطع الفيديوهات الخاصة بأبطال المسلسل منهم الفنانة أمينة خليل والفنانة يسرا اللوزي، الفنان أحمد السعدني، وظهر أبطال المسلسل في أجواء من الغموض والإثارة.

تدور أحداث مسلسل "لام شمسية" في إطار درامي، حول مناقشة قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي، ويشارك ببطولة المسلسل كل من ثراء جبيل، محمد شاهين، صفاء الطوخي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أمينة خليل في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وظهورها كضيف شرف بالجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، الفنانة أمينة خليل تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي.

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