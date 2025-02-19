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رمضان 2025.. ريهام حجاج صحفية في إعلان مسلسل "أثينا"

10:56 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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  • عرض 6 صورة
    محمود قابيل في مسلسل أثينا
  • عرض 6 صورة
    احداث مسلسل أثينا
  • عرض 6 صورة
    احداث مسلسل أثينا
  • عرض 6 صورة
    ريهام حجاج في احداث مسلسل أثينا
  • عرض 6 صورة
    احداث مسلسل أثينا
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "الحياة" البرومو الرسمي لمسلسل "أثينا" بطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت الحياة، البرومو، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "هو ممكن حد يهددك و تبقوا صحاب؟، دراما مليانة إثارة وتشويق مستنياكم في مسلسل أثينا مع النجمة ريهام حجاج، انتظرونا في رمضان 2025".

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مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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