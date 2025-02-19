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رمضان 2025.. كواليس تقديم جنات أغنية مسلسل ياسمين صبري "الأميرة"

01:00 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

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كتب- مصطفى حمزة:

تستعد المطربة جنات، لتقديم أغنية مسلسل "الأميرة ..ضل حيطة"، الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين صبري، و المقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2025.

الشاعر حسام طنطاوي، فى تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" العمل على كلمات أغنية المسلسل، التي كتبتها، وكذلك لحن و التوزيع للصديق الملحن و الموزع معتز أمين، أستمر لمدة شهر،وذلك بعد أن عرفنا قصة العمل، من المنتج".

وتابع،:" المطربة جنات، من المقرر أن تقوم بتسجيل الأغنية، يوم السبت المقبل"

مسلسل " الأميرة ضل حيطة"، مكون من 15 حلقة، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وبطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار.

بوستر المسلسل

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