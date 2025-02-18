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رمضان 2025.. آسر ياسين ينشر صورة تجمعه بـ مي عز الدين من كواليس "قلبي ومفتاحه"

09:03 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بوستر مسلسل قلبي ومفتاحه في رمضان 2025
  • عرض 3 صورة
    بوستر مسلسل قلبي ومفتاحه في رمضان 2025
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان آسر ياسين متابعيه صورة تجمعه بالفنانة مي عز الدين، من كواليس مسلسل "قلبي ومفتاحه، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر آسر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة ريهام عبدالغفور، وكتبت: "مش قادرة انتظر".

ويضم مسلسل "قلبي ومفتاحه" عدد من النجوم وهم ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض، غادة طلعت، تأليف وإخراج تامر محسن.
يذكر أن، آخر مشاركات المخرج تامر محسن في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي، علي قاسم، وأسماء جلال وعرض نهاية شهر ديسمبر الماضي.

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آسر ياسين مي عز الدين قلبي ومفتاحه
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