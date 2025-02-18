نار ودماء.. الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الأول لـ مسلسل " أهل الخطايا"

كتبت- منال الجيوشي

كشفت قناة النهار، عن التيرز الأول لمسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال ماراثون رمضان 2025.

ونشرت قناة النهار التيزر الأول، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت: "حيث تتعارك الخطايا مع الحقائق وتتكشف أخطر الجرائم، في رحلة لا تعرف الرحمة في (أهل الخطايا). هل أنتم مستعدون للمواجهة؟، وفي عالم تطاردنا فيه الخطايا ويلاحقنا ماضيها... ينطلق جمال سليمان لكشف أعمق الأسرار وأخطر الجرائم في (أهل الخطايا). هل أنتم مستعدّون للمواجهة؟".

مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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