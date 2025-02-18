رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الأميرة : ظل الحيطة" بطولة ياسمين صبري

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "ON" البرومو الرسمي لمسلسل "الأميرة : ظل الحيطه"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "أون" البرومو، عبر موقع "انستجرام"، وكتبت: "أنا أصلا مش عاوزة أبقى جوه حياتك.. ده مش حلم ده كابوس، انتظروا النجمة ياسمين صبري في مسلسل الأميرة: ظل حيطه" فقط وحصريًا على ON في رمضان 2025".

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الأميرة (ظل حيطة) مكون من 15 حلقة، بطولة ياسمين صبري ونيقولا معوض وهالة فاخر ووفاء عامر ونضال الشافعي وعابد عناني وهند عبدالحليم، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا على قناة أبوظبي، في النصف الأول من رمضان، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

مسلسل "الأميرة: ظل الحيطة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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