رمضان 2025.. وفاء عامر وحورية فرغلي يقدمن قصة ريا وسكينة في مسلسل "بنات همام"

كتبت- منال الجيوشي"

انتهى أبطال مسلسل "بنات همام" من تصوير جميع حلقات العمل الدرامي المكون من 15 حلقة، والذي يضم الفنانة وفاء عامر، الفنانة حورية فرغلي.

كما يشارك في البطولة، محمد عبدالعظيم، منذر رياحنة، أحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت، الذي بدأ تصويره العام الماضي.

مسلسل "بنات همام"، يعد آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي الذي توفي في سبتمبر 2023، عن عمر ناهز الـ49 عامًا.

تدور أحداث المسلسل عن براءة "ريا وسكينة"، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي.

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