رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "watch it"، البوستر الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت "watch it" البوستر، عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "البوستر الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ على WATCH IT".

وتصدر البوستر، الفنانة مي عز الدين، الفنان آسر ياسين، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان دياب، الفنان أحمد خالد صالح.

ويضم مسلسل "قلبي ومفتاحه" عدد من النجوم وهم ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض، غادة طلعت، تأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج تامر محسن في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي، علي قاسم، وأسماء جلال وعرض نهاية شهر ديسمبر الماضي.

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