ياسمين عبدالعزيز: برومو مسلسل "وتقابل حبيب" حقق مليار مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة

كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز الترويج لمسلسلها "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

وشاركت ياسمين متابعيها وجمهورها، على منصات التواصل الاجتماعي، نجاح البرومو الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب"، في تحقيق مليار مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة و٣٣ ثانية.

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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