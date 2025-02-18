"باختصار شديد استنوا الجديد".. محمد رمضان يطرح برومو برنامج "مدفع رمضان"

رمضان 2025.. رحلة البحث عن الكنوز الأربعة مستمرة في البرومو الرسمي لـ"جودر

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كتب - معتز عباس:

طرح النجم محمد رمضان البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "dmc".

ونشر محمد رمضان برومو البرنامج عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "باختصار شديد استنوا الجديد".

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كما نشرت قناة "dmc" البرومو ، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيبسوك"، وكتبت: "انتظروا النجم محمد رمضان في مدفع رمضان على شاشة دي ام سي".



يذكر أن محمد رمضان ظهر في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، وهو يقوم بتصوير بعض المشاهد في مركب صيد لصالح برنامج من إخراج ياسر سامي، ويعرض في شهر رمضان.

وجمع المخرج ياسر سامي والفنان محمد رمضان عددً من الأعمال، أبرزها كليب "مافيا"، ومسلسل "نسر الصعيد"، وكليب "باي باي ثانوية"

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