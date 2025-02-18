إعلان

"باختصار شديد استنوا الجديد".. محمد رمضان يطرح برومو برنامج "مدفع رمضان"

01:00 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    برومو برنامج مدفع رمضان
  • عرض 3 صورة
    محمد رمضان في برومو برنامج مدفع رمضان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرح النجم محمد رمضان البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان"، والمقرر عرضه في رمضان 2025، على قناة "dmc".

ونشر محمد رمضان برومو البرنامج عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "باختصار شديد استنوا الجديد".

كما نشرت قناة "dmc" البرومو ، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيبسوك"، وكتبت: "انتظروا النجم محمد رمضان في مدفع رمضان على شاشة دي ام سي".


يذكر أن محمد رمضان ظهر في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، وهو يقوم بتصوير بعض المشاهد في مركب صيد لصالح برنامج من إخراج ياسر سامي، ويعرض في شهر رمضان.

وجمع المخرج ياسر سامي والفنان محمد رمضان عددً من الأعمال، أبرزها كليب "مافيا"، ومسلسل "نسر الصعيد"، وكليب "باي باي ثانوية"

اقرأ أيضا..

وحوش وكائنات غريبة.. 20 صورة من "جودر 2" قبل عرضه في رمضان 2025

محمد رمضان مدفع رمضان رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"