مفاجأة الساعة 12.. قناة "dmc" تروج لبرنامج محمد رمضان "مدفع رمضان"

كتب - معتز عباس:

روجت قناة "DMC" لبرنامج "مدفع رمضان"، والذي يقدمه الفنان محمد رمضان، في شهر رمضان 2025.

View this post on Instagram A post shared by Dmc Entertainment (@dmcentertainment)

حصل موقع "مصراوي" على صور حصرية من أحدث أعمال الفنان محمد رمضان بتوقيع المخرج ياسر سامي

محمد رمضان ظهر في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، وهو يقوم بتصوير بعض المشاهد في مركب صيد لصالح برنامج من إخراج ياسر سامي، ويعرض في شهر رمضان

والتف عدد من المواطنين حول محمد رمضان، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معه

يذكر أن عدد من الأعمال جمعت بين المخرج ياسر سامي والفنان محمد رمضان أبرزها كليب "مافيا"، ومسلسل "نسر الصعيد"، وكليب "باي باي ثانوية"

يذكر أن محمد رمضان كاشف عن ظهوره في رمضان المقبل 2025، على قناة "DMC".

ونشر"رمضان"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة لمتابعيه: "وأنت قاعد بتفطر هتبقى جايب قناة دي ام سي استنى مدفع رمضان، بعد الأذان على طول هتشوفه وهو بيضرب، هتقولي بتعمل كدة ليه، هقولك عشان باختصار شديد أنا مليش تقليد".

وطرح رمضان يناير الماضي أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

اقرأ أيضا..

25 صورة من عزاء شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي

إيرادات الأحد.. "الدشاش" الأول و"الهنا اللي أنا فيه" بالمركز الثالث