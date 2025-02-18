رمضان 2025.. ياسمين صبري تطرح بوستر جديد لمسلسلها "الأميرة"

وحوش وكائنات غريبة.. 20 صورة من "جودر 2" قبل عرضه في رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة ياسمين صبري بوستر جديد لها من مسلسلها "الأميرة: ضل حيطة"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

وطرحت منصة قناة "أبو ظبي"، بوستر مسلسل "الأميرة"، عبر موقع "انستجرام"، والذي شهد ظهور الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض.

وكتبت "أبو ظبي"، تعليقًا على البوستر: "الأميرة... وضعت حياتها بين يديه، فتحولت إلى كابوس!، شاهدوا مسلسل الأميرة ظل حيطة في رمضان حصرياً على تطبيق ADtv".

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مسلسل "الأميرة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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