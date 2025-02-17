رمضان 2025.. نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في إعلان "الأميرة - ظل حيطة"

كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة أبوظبي عن الإعلان التشويقي لمسلسل الأميرة (ظل حيطة)، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 شهر مارس المُقبل.

ويكشف البرومو عن محاولة الشخصية التي يلعبها الفنان نيقولا معوض السيطرة على الشخصية التي تقوم بها الفنانة ياسمين صبري، إذ يجعلها تعتقد أن ما تراه ليس حقيقيًا أو ليس ما حدث فعلًا، ليصيبها بالشك في تصرفاتها.

الأميرة (ظل حيطة) مكون من 15 حلقة، بطولة ياسمين صبري ونيقولا معوض وهالة فاخر ووفاء عامر ونضال الشافعي وعابد عناني وهند عبدالحليم، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا على قناة أبوظبي، في النصف الأول من رمضان، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر أن نيقولا معوض شارك مؤخرًا بالغناء باللغة التركية للمرة الأولى في فيديو كليب بالتعاون مع النجمة التركية أيلين ييليز، كما انتهى من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" الذي يقوم ببطولته بالمشاركة مع مرام علي، ويحكي العمل قصة امرأة تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود للظهور، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.

نيقولا شارك بالموسم الرمضاني 2024 في مسلسل الحشاشين بدور الشاعر عمر الخيام، بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.